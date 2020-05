Dôchodcovia a 13. dôchodok rozhodli o charaktere vlády Igora Matoviča

Výsledky volieb na Slovensku v roku 2020 sú jednoznačným obrazom reality na Slovensku. Víťazom volieb je pán Matovič, OĽANO a pán Kollár, Sme rodina.

Koaličné strany SAS (Sulík) a Za ľudí (Kiska) patria medzi porazených.

Hlavným odkazom volieb 2020 je povinnosť vlády Igora Matoviča riešiť na Slovensku problémy korupcie, ktorá bola hlavnou témou jeho volebnej kampane. Pod všeobecným konštatovaním o riešení korupcie treba vidieť problémy preukazovania majetku, ktorý bol nadobudnutý nečestným spôsobom. Zásadne treba riešiť daňové podvody najmä vratky DPH. Súdy by mali prísne konať najmä v prípadoch štátnych úradníkov, ktorí tolerovali korupciu. Úlohou je realizovať reformu súdnictva smerom k otvorenosti. Pán Matovič vyhral jednoznačne voľby aj preto, lebo sa pri 13. dôchodku v parlamente správal zdržanlivo a potom ho volili aj dôchodcovia, ktorí si pamätajú Mečiarovu privatizáciu, tunelovanie zdravotníctva, Gorilu atď.

Medzi neúspešné strany vo voľbách okrem koaličných strán SAS a Za ľudí patrí aj Progresívne Slovensko–Spolu. Strana SAS ak tomu dobre rozumiem presadzuje vo všeobecností okrem iného kvalitné školstvo, zdravotníctvo, kvalitné cesty, atď. a tiež veľmi nízke daňové zaťaženie vo všeobecnosti a minimum štátu. Toto je logický nezmysel, lebo nízke dane neumožnia realizovať to čo sa od štátu očakáva. Predseda SAS pán Sulík mal v minulosti nejednoznačné postoje k EU. Známe je jeho hlasovanie o Radičovej vláde a jeho nie šťastné, ale skôr exotické vystúpenia v televíziách nemecky hovoriacich krajín.

Pán Matovič by mal strane SAS a pánovi Sulíkovi umožniť len také zásahy do hospodárstva a daňovo odvodového systému, aby to zodpovedalo biednemu 6,22 percentnému zisku SaS vo voľbách. SAS má extrémne nevyvážené návrhy. Navrhuje jednotnú daň, ale selektívne sociálne opatrenia. Pán Matovič by mal pre pokoj v spoločnosti svojím vplyvom zabrániť otvárať kultúrne a etické problémy najmä zo strany „OĽANO“. Ja som už v roku 1969 absolvoval bohoslužby v krajine Severné Porýnie Vestválsko, bolo to pre mňa mimoriadne zaujímavé. Odporúčal by som, aby takéto bohoslužby v Nemecku inkognito absolvoval napr. pán Vašečka z OĽANO preto, aby sa Slovensko náhodou neposunulo o storočie dozadu.

Strana Za ľudí sa prezentovala vo voľbách hlavne ako protikorupčná, zrejme oproti Matovičovi nie dosť presvedčivo. Ostatné témy u nich zanikli. Strana získala vo voľbách len 5,77 percent. Jej vplyv vo vláde pána Matoviča by mal zodpovedať tomuto percentu, ale má ministerku spravodlivosti, ktorá je mimoriadne dôležitá pre transformáciu súdnictva a pri tvorbe protikorupčnej legislatívy.

Strana Sme rodina je v koalícii druhá najsilnejšia strana, čo je výsledkom toho, že sa otvorene a hlasno aj po voľbách hlási k podpore slabšej a zraniteľnejšej časti populácie. Okrem podpory bývania sa pán Kollár pred voľbami aj po voľbách hlási jednoznačne za zachovanie sociálnych výhod a za nemennosť zákona o trinástom dôchodku, za ktorý strana Sme rodina hlasovala. Tesne pred voľbami sa v parlamente odohrala jedna zaujímavá akcia. Niektorí členovia strany Spolu zablokovali parlament tak, že obsadili rečnícky pult. Strana Spolu sa prejavila ako strana, ktorá nechce podporovať súčasných dôchodcov prostredníctvom trinásteho dôchodku. Výsledkom akcie strany Spolu (Beblavý, Mihál, Poliačik, atď.) je ďalekosiahly, lebo Progresívne Slovensko sa nedostalo do parlamentu. Matovič sa do akcie Beblavý Mihál veľmi neazapájal, čím získal hlasy dôchodcov. Pred voľbami som pánovi Trubanovi z Progresívneho Slovenska radil, aby sa okrem iného zamerali v programe PS a v kampani aj na dôchodcov, lebo sa jedná o skoro 1,5 milióna voličov, škoda, že to neakceptoval. Ľudia vo voľbách rozhodli, že chcú 13. dôchodok a odmietnutím Mihála odmietli aj Kaníkov (minister z SDKU 2002-2005) a Mihálov (minister za SAS, 2010-2012, a aktívny v politických stranách: Nádej, ANO, SAS, Spolu) tzv. „slovenský“ dvoj pilierový dôchodkový systém, ktorý spôsobuje ročne veľký výpadok v štátnom rozpočte. Odvody do druhého piliera odchádzajúce na súkromné účty sú vlastne daňovým zvýhodnením časti obyvateľstva, ktoré nemali predchádzajúce generácie. Toto je tzv. „slovenské“ riešenie do ktorého sa nenechali vtiahnuť šikovní Česi, ani Poliaci, Maďari, Slovinci, atď. Poznamenávam, že „slovenským“ riešením bola aj „Mečiarova privatizácia“.

Poučenie pre politické strany na Slovensku: Strany, ktoré ignorujú záujmy cca 1,5 milióna dôchodcov na Slovensku dopadnú tak, ako vo voľbách skončili Progresívne Slovensko (Truban), Spolu (Beblavý, Mihál), SAS (Sulík) a Za ľudí (Kiska). Spájanie strán pred voľbami je nezmysel. Pán Matovič sa s nikým nespájal a presvedčivo vyhral voľby.