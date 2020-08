Prežitie Slovenska a dôchodkový systém

Slovensko je stabilným členom EU. Je logické, že inšpirácie ako organizovať spoločnosť by sme mali hľadať najmä v susedných vyspelejších štátoch EU. Dôchodkové systémy v týchto štátoch by mohli byť vzorom pre Slovensko.

Ľudia na Slovensku si často kladú otázku, ako je možné, že aj 30 rokov po nežnej revolúcii sú dôchodky na Slovensku podstatne nižšie ako v Nemecku a Rakúsku a aj nižšie ako v Česku. Dôchodkové systémy v Nemecku, Rakúsku a Česku, ale aj na Slovensku majú tri piliere. 1. základný pilier tvorí zákonný dôchodkový systém. 2. pilier je v Nemecku dobrovoľný zamestnanecký a povinný pre zamestnancov verejného sektora. V Rakúsku je 2. pilier povinný aj dobrovoľný len pre firmy, v Česku je 2. pilier nie funkčný. Na Slovensku je 2. pilier určený pre zamestnancov. 3. pilier je vo všeobecnosti dobrovoľný. Pre nezainteresovaného pozorovateľa rakúsky dôchodkový systém vychádza z dôvery v štát a z predpokladu rastúcej populácie v dlhodobom horizonte. Český dôchodkový systém podľa mňa vychádza tiež z dôvery v štát a z predpokladu stabilnej populácie v dlhodobom horizonte. Nastavenie slovenského dôchodkového systému vychádza z nedôvery v štát a z predpokladu klesajúceho počtu obyvateľov v dlhodobom horizonte.

Viac pilierový dôchodkový systém je dobrý, ale pre výslednú kvalitu sú dôležité parametre systému. Pre zákonné dôchodkové dávky je najdôležitejší prvý pilier. V Nemecku je povinný odvod na dôchodky 18,9 % z hrubého príjmu (v Nemecku je ročný príjem cca 46000 EUR), v Rakúsku je povinný odvod na dôchodky 22,8 % z hrubého príjmu (v Rakúsku je ročný príjem cca 43000 EUR), v Česku je povinný odvod na dôchodky 28 % z hrubého príjmu (v Česku je ročný príjem cca 13500 EUR) a na Slovensku je povinný odvod na dôchodky 18 % z hrubého príjmu pričom do prvého piliera ide len 12-14 % z hrubého príjmu (na Slovensku je ročný príjem cca 10500 EUR) a zvyšok ide do druhého piliera na súkromné účty . Z vyššie uvedených odvodov na dôchodky je zrejmé prečo sú u nás nízke dôchodky z prvého piliera (bez nedávneho nesystémového zvýšenia minimálnych dôchodkov aj poistencom, ktorí odvádzali do sociálnej poisťovne iba minimálne odvody). Doterajšie dôchodky z druhého piliera sú málo významné. Parametre dôchodkového systému by mali byť nastavené tak, aby pri zlyhaniach druhého a tretieho piliera prvý pilier zaistil slušnú starobu.

Slovensko zavedením Kaníkovho a Mihálovho dôchodkového systému rezignovalo na dôchodky. Natíska sa otázka, či slovenský dôchodkový systém má byť podobný nejakému juhoamerickému modelu, alebo by mal byť podobný dôchodkovým systémom v Nemecku, Rakúsku, alebo v Česku. Odpoveď je zrejmá. Je logické, že by sme mali mať dôchodkový systém podobný ako je v okolitých krajinách. Ak chce Slovensko udržať dôchodky porovnateľné s Českom musí v odvodoch do prvého piliera zaistiť porovnateľné zdroje. Slovensko musí zrušiť strop veku odchodu do dôchodku a musí zaistiť stabilitu populácie. Stabilitu populácie na Slovensku musíme robiť podobne ako to realizuje napr. Rakúsko, alebo Česko. Rakúsko podľa Eurostatu bude mať v roku 2080 cca 10 miliónov obyvateľov pričom teraz má len cca 9 miliónov a počíta s imigráciou. Rakúsko bude mať teda dostatok zdrojov aj na veľmi dobré dôchodky. Podľa Eurostatu v Česku sa predpokladá pokles počtu obyvateľov do roku 2080 na cca 9,8 milióna zo súčasných 10,6 milióna. V súvislosti so stabilizáciou obyvateľov, ktorý prispievajú na dôchodky v Čechách nemajú a nebudú mať dlhodobo problém. Odhaduje sa, že za riekou Moravou žije viac ako 600 tisíc Slovákov a teda potrebný počet obyvateľov, prispievateľov na dôchodky v Čechách budú aj v budúcnosti zaisťovať aj Slováci.

Nemám rád tzv. slovenské riešenia. Slovenský dôchodkový systém je tzv. slovenské riešenie, ktoré napr. pán Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici označuje ako jedno z najlepších riešení možno na svete (bolo by dobré vedieť o aké publikácie v karentovaných časopisoch sa pán Šebo opiera). Bolo by tiež zaujímavé vedieť o aké odborné publikácie vo vedeckých svetových časopisoch sa opiera propagátor slovenského nastavenia dôchodkov pán Ódor vicegúvernér Národnej banky Slovenska. Tzv. slovenské riešenie sa obhajuje najmä predpokladaným katastrofickým demografickým vývojom na Slovensku. Ak nazvem ako európske riešenie dôchodkových systémov také ako je v Nemecku, Rakúsku a Česku, platné pre cca 100 miliónov obyvateľov, ktoré zaistí slušnú starobu, potom tzv. „najlepšie slovenské riešenie“ platné pre cca 5 miliónov obyvateľov bude generovať chudobu v starobe. Už teraz sú príkladom dôchodcovia, bývalí živnostníci. Slovenským dôchodkom nepomôže žonglovanie percentami odvodov do prvého a druhého piliera. Voliči na Slovensku odmietli vo voľbách pán Mihála zo strany Spolu, ktorý patrí medzi zástancov nášho parametrického nastavenia dôchodkov, ktoré bude postupne znižovať význam 1. piliera.

Štát, ktorý chce v Európe prosperovať a v budúcnosti nezaniknúť musí mať stúpajúci počet obyvateľov. Slovenské vládne garnitúry rátajú s klesajúcim počtom obyvateľov. Vonkajším prejavom toho je okrem iného aj strašenie obyvateľstva typu: v budúcnosti nebude na dôchodky. Vonkajším prejavom tohto strašenia je aj to, že štát rezignoval na štátne dôchodky a podporuje útlm štátnych dôchodkov. Tento spôsob nie porovnateľný s Českom, Rakúskom a Nemeckom. Tieto krajiny sa orientujú na stabilitu štátnych dôchodkov podloženú stabilitou počtu obyvateľov, ktorá je zaisťovaná aj riadenou imigráciou.

Zástancom nastavenia dôchodkového systému na Slovensku (pán Ódor, Mihál, Šebo) odporúčam vypočuť si PODCAST INDEX (23. júl 2020) v denníku SME „Druhý pilier nie je doplnok. Veľa ľudí si to však stále myslí“. Denník Sme dal v podcaste priestor známemu prognostikovi pánovi Balážovi zo Slovenskej akadémie vied. Pán Baláž okrem iného podrobne zdôvodňuje prečo pre dôstojnú starobu je bezkonkurenčne najdôležitejší a nenahraditeľný prvý dôchodkový pilier. Vysvetľuje, že štátny dôchodok by nemal zahŕňať druhý pilier. Keby mal pán Baláž možnosť tak by náš druhý pilier nejako vhodne pretransformoval do tretieho dobrovoľného piliera. Ak by sa to stalo tak by sa náš dôchodkový systém podobal dôchodkovému systému v Rakúsku, Česku ale aj v Maďarsku a Poľsku.

Ak chce Slovensko prežiť musíme minimálne stabilizovať do budúcna počet obyvateľov. Ak sa v Česku žijúci, alebo pracujúci Slováci podieľajú na tvorbe českého bohatstva, potom toto bohatstvo chýba na Slovensku. To isté platí aj o Slovákoch v iných častiach Európy a sveta. Zdá sa, že jediným riešením stability počtu obyvateľov a teda aj stability dôchodkov je tlmenie emigrácie zo Slovenska a riadená a premyslená imigrácia na Slovensko. Aby sme tlmili emigráciu do Rakúska a Česka musíme okrem iného (korupcia, súdnictvo, atď.) ponúkať dôchodky z prvého piliera podobné ako v Rakúsku a Česku. Rakúsky 2. pilier ktorý má zdroje z povinných aj dobrovoľných príspevkov firiem by mohol byť inšpiráciou aj pre Slovensko. Vek odchodu do dôchodku je základným parametrom pre výšku dôchodkov pri daných možnostiach krajiny a preto by nemal byť daný ústavným zákonom.